L'INPI, au niveau français, suit une analyse semblable et a par exemple confirmé le 06/10/2021 un refus à l'enregistrement de la désignation française de marque internationale « BEAUTIFULLY TECHNICAL » en classes 24 et 25 dont la signification (« magnifiquement technique ») sera appréhendée par le consommateur comme un message laudatif de nature promotionnelle sur la très bonne qualité des produits, inapte à distinguer l'origine des produits et comme présentant un lien direct et concret avec les produits en cause.

Il est à noter dans ce dernier cas, que la marque de l'UE « UNSTOPPABLE » n'a pas non plus été jugée descriptive par le TUE en ce que son signe ne présente pas de lien suffisamment direct et concret avec les produits en cause, pour décrire une de leurs caractéristiques.

En témoigne par exemple l'arrêt du TUE T-3/21 du 06/10/2021 qui confirme, suite à une décision de l'EUIPO sur une action en nullité et à une décision de la Chambre des recours, que la marque de l'UE « UNSTOPPABLE » n'est pas dépourvue de caractère distinctif pour des produits en classes 5 (compléments alimentaires, etc.) et 32 (boissons sans alcool, notamment pour sportifs), indépendamment d'un éventuel caractère élogieux de la demande de marque, en ce que ce terme « UNSTOPPABLE » nécessite un effort d'interprétation pour le public qui doit dépasser la contradiction intrinsèque existante dans la mesure où la qualité d'être « impossible à arrêter » ne peut être attribuée, de manière réaliste, aux produits en cause.

Dernièrement, le TUE a également confirmé l'absence de distinctivité du signe « Sustainability through Quality » pour différents produits ou services en classes 7, 9, 16 et 42, notamment en ce que l'expression précitée ferait référence au message promotionnel élogieux de la durabilité et de la qualité de produits, sans nécessiter aucun effort d'interprétation et sans déclencher aucun processus cognitif auprès du public concerné (arrêt T-253/22 du 01/02/2023).

