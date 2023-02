ARTICLE

Détails

Lieu :

Paris - Porte de Versailles

Date :

du 13 au 15 février 2023

En savoir plus sur notre expertise en vins et spiritueux

Dans le but de toujours accompagner au mieux et avec passion, les professionnels du vin et des spiritueux pour assurer la protection et la défense de leurs actifs immatériels, Florence Chapin et Carole Roger, Conseils en Propriété Industrielle en marques, dessins et modèles et membres de l'Association Internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du Vin, participeront à Vinexpo qui se tiendra du 13 au 15 Février 2023 à Paris.

Ce salon rassemble les professionnels du secteur, tels que des producteurs de vins et spiritueux venant de 52 pays. Vous retrouverez nos Juristes en Droit de la Vigne et du Vin pour accompagner chacun dans sa transformation et les aider à répondre aux nouveaux enjeux des marchés.

