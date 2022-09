ARTICLE

Il en est de même s'agissant du référencement payant, le tribunal précisant qu'il est indifférent que l'internaute ait pu se méprendre sur le fait que le site accessible via les annonces publiées sur les moteurs de recherche était celui de la défenderesse et non celui de la société CARRE BLANC EXPANSION, puisqu'il était en tout état de cause erronément amené à croire qu'il pourrait se procurer des produits authentiques « CARRE BLANC » sur la plateforme Amazon.

Aussi, si Amazon avançait que les termes « Carré » et « Blanc » étaient utilisés dans leur sens générique et usuel, les juges ont estimé que ces adjectifs n'avaient pas lieu d'être pour la majorité des produits concernés, et que rien ne venait « justifier le choix d'une première lettre majuscule pour chacun des termes "Carré" et "Blanc", ni leur présentation immédiatement accolés ».

