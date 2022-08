ARTICLE

Le 5 juillet dernier, Burger King lançait en France un nouveau sandwich avec cette accroche : « Il est frit, il a tout compris ». Il s'agit bien sûr d'une référence au célèbre slogan de Free « Il a Free. Il a tout compris ».

Pour l'heure, ceci n'a donné lieu qu'à une gentille bataille de tweets entre l'opérateur et le roi du burger, sur le ton de l'humour. Pourtant, il faut noter que ce slogan fait l'objet d'une marque enregistrée par Free devant l'INPI en 2008, pour des produits et services de télécommunications. En principe, Free pourrait faire valoir ce droit à l'encontre de Burger King. Bien entendu, l'opérateur devrait prendre en compte le principe de spécialité, dans la mesure où les burgers sont différents des produits couverts par sa marque. Free pourrait-il avancer le caractère notoire de sa marque pour s'en affranchir ?

La question restera peut-être en suspens, car il est possible que l'affaire n'aille pas au-delà du buzz. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas sans rappeler le litige entre Apple et Swatch sur le slogan « Think different » que nous avions traité dans notre article " THINK DIFFERENT : THINK PREUVES D'USAGE".

