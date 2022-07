ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Nous avions déjà commenté l'arrêt de la Cour d'Appel de Nancy en 2020, lequel avait confirmé la déchéance pour défaut d'usage de la marque L'EQUIPE n° 96 654 944, notamment au regard des services d'activités sportives et culturelles en classe 41. En substance, les juges du fond avaient considéré que le parrainage de compétions sportives (sponsoring) par L' Equipe lui permettait de promouvoir ses activités de presse et de média, mais ne constituait pas un usage à titre de marque pour des activités sportives ou culturelles. A la suite du pourvoi formé par L' Equipe pour tenter de renverser cet arrêt, la Cour de Cassation vient de confirmer la position de la Cour d'Appel : l'exploitation d'une marque par un sponsorisé ne vaut usage sérieux que pour les produits et services réellement exploités par le sponsor titulaire de la marque, et non pour les activités exercées par le sponsorisé.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from France

AI Inventorship In The UK – Consultation Says "No" Boult Wade Tennant Just as the days (in the UK at least) start getting shorter the UK government has published its response following the consultation on changes to UK patent law to recognise Artificial Intelligence (AI) inventors.

Copyright In Fictional Characters: Del Boy In The High Court Shepherd and Wedderburn LLP Businesses in the UK entertainment and advertising industries ought to tread carefully when using popular characters born out of TV shows, books or other works unless they have the necessary rights...

Patents Of Avatar: How Weta Makes Water Look Wetter Haseltine Lake Kempner LLP I've been in the patent profession for over 20 years, and sometimes it's nice to be reminded why the whole system exists in the first place

Damages – No Turning Back Marks & Clerk The winner in an intellectual property infringement action will normally ask the court for an injunction to restrain further infringement, and will also ask for an order for procedures to ...

Court Of Appeal Dismisses ‘Lay Patient' Argument Agreeing Divisional Valid (Neurim v Mylan) Marks & Clerk This is the end of the hard-fought UK battle between Neurim and Mylan. The Court of Appeal upheld Mr Justice Marcus Smith's decision that the divisional patent was valid and infringed...