Bénéficiez d'une prestation d'analyse et de conseil, réalisée par un de nos experts en protection, structuration et valorisation de la PI, financée par Bpifrance à hauteur de 80%.

Novagraaf est fier d'avoir été référencé en tant qu'expert par BpiFrance pour établir un diagnostic en matière de stratégie propriété intellectuelle et pour évaluer et valoriser les actifs immatériels auprès des sociétés innovantes. Ce dispositif a pour objectif de financer une prestation d'analyse et de conseil réalisée par un expert en protection, structuration et valorisation de la PI, dont le coût s'élève entre 3 000 et 10 000 euros HT.

Qu'est-ce que le Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels ?

Le diagnostic stratégie propriété intellectuelle et valorisation des actifs immatériels vous accompagne dans l'émergence d'une stratégie de propriété intellectuelle adaptée à votre entreprise et dans l'évaluation de la valeur de vos actifs immatériels (PI et données techniques). Il permettra à votre entreprise de structurer ses actifs immatériels (brevets, dessins et modèles, marques, logiciels, données), d'en analyser la valeur et de définir les enjeux business et financier leur exploitation.

Le dispositif s'adresse à des entreprises ayant leur siège en France ou à des entreprises qui réalisent la majorité de leur chiffre d'affaire en France, avec un portefeuille PI qui appartient à la branche française et une R&D faite en France.

En quoi Novagraaf peut vous aider dans le Diagnostic Stratégie PI ?

La propriété intellectuelle est un atout essentiel. Fort de ses 130 années d'expérience, de son réseau international et de ses équipes d'ingénieurs brevets, de juristes et de paralegals, Novagraaf vous aide à obtenir la meilleure garantie juridique pour protéger vos innovations, et vous donne accès à des outils efficaces d'aide à la gestion de vos brevets. L'expérience, la technologie et les meilleures pratiques de gestion de propriété intellectuelle nous permettent de vous apporter les solutions et les ressources adaptées à vos besoins.

L'expertise de Novagraaf s'étend à tous les domaines de l'industrie, quels que soient les secteurs d'activité, la taille et la localisation géographique des acteurs économiques. Novagraaf travaille aussi depuis de nombreuses années avec les acteurs de l'innovation et de la valorisation de la recherche publique.

