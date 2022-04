ARTICLE

Le second objectif proposé par le rapport est celui du déploiement total de la fibre pour les particuliers comme pour les professionnels . L'ARCEP veut faire de la fibre, le nouveau réseau fixe de référence . Cependant, cela nécessite des investissements financiers et humains très importants, en particulier pour les zones rurales. L'ARCEP cherche surtout à développer l'accès de la fibre aux PME et TPE, pour faciliter leur productivité et leur compétitivité. L'autorité encourage les opérateurs à procéder à la création d'offres de gros mais aussi suit et co-finance le processus d'installation.

Pour des raisons économiques et environnementales le gouvernement ne souhaite pas utiliser et entretenir deux réseaux parallèles . Orange table sur l'horizon 2030 1 pour mettre totalement fin au réseau cuivre. Pour ne léser personne, une période de transition aura lieu et aucune fermeture de réseau ne pourra être prononcée sans la proposition d'une solution fibre.

La mise en place du New Deal Mobile est un véritable succès , le territoire est plus connecté qu'avant sa signature . La connectivité de la France est un enjeu de développement à la fois international et national. Pour attirer des investissements étrangers, la bonne couverture réseau de la France est un atout concurrentiel indéniable par rapports à d'autres pays . Sur le plan intérieur, une bonne couverture réseau permet une meilleure compétitivité des territoires entre eux . Sur le plan privé comme sur le plan professionnel, un espace connecté sera indéniablement plus attractif .

