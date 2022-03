ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

La décision de la juridiction est sans appel et dénie toute force probante des constats effectués via l'application SnapActe. La question est donc tranchée et seules les constatations faites par l'Huissier de justice lui-même dans le cadre d'un constat, avec déplacement physique sur les lieux de l'officier ministériel sur place seront retenues devant un tribunal.

Or la Cour d'appel relève que ces documents n'ont pas été établis à la requête de l'intéressé mais de la SASU IDRA et réalisés via l'application SnapActe. Elle conclut donc que :

La preuve ainsi collectée présente une valeur probante particulière car contenue dans un acte présentant un caractère authentique au sens de l'article 1369 du Code civil 2 . En termes de preuve, être en possession d'un acte authentique donne un avantage certain à celui qui s'en prévaut. En effet, un tel acte est incontestable et irréfutable de sorte qu'il ne peut être renversé que dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux. Or cette procédure est lourde et complexe. L'acte authentique appartient à la typologie des preuves dites « parfaites » et se situe au sommet de la hiérarchie des modes de preuves admises en justice, devant les juridictions civiles, administratives ou pénales.

L'huissier de justice est un officier public et ministériel nommé par le Garde des Sceaux. Il est un auxiliaire de justice dépositaire d'une parcelle d'autorité publique. Il est personnellement responsable des constats qu'il dresse. Il doit apporter toute son expertise et son savoir-faire pour établir une preuve incontestable et irréfutable juridiquement. C'est pour toutes ces raisons que le législateur, à travers la Loi Béteille de 2010 1 , a donné aux constats de l'Huissier de Justice, une force probante supérieure à tout autre mode de preuve.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Media, Telecoms, IT, Entertainment from France

Facebook's 'Meta' Transformation And The Complexity Of Rebranding Dennemeyer Group One imagines that Facebook CEO Mark Zuckerberg tries to focus on the big picture above all.

5 Steps To Conclude An Interconnection Agreement In Hungary SMARTLEGAL Schmidt&Partners In the world of globalization interconnection agreements between telecommunication operators have growing importance.

Moving Your Law Firm's Applications To The Cloud: Project And Contract Considerations For Success Kemp IT Law Fuelled by rising client expectations, competitive pressures and the pandemic, ‘as a Service' delivery of everything tech has become the engine of digital transformation for professional firms.

Motor Racing, Passion And The Pursuit Of Perfection Withers LLP Aasmah talks to Ron Dennis, philanthropist and Founding Shareholder and former Chairman and CEO of the McLaren Technology Group, about how passion has been the...

Shepherd And Wedderburn Advises TVSquared In Its Merger With Innovid Shepherd and Wedderburn LLP We are delighted to have supported our client TVSquared, a global measurement and attribution platform for converged TV, in its sale to Innovid, a US-based connected TV advertising delivery and measurement platform.