Le projet de loi de finances pour 2018 a largement aligné les exigences françaises en matière de documentation des prix de transfert sur les recommandations de l'Action 13 du projet BEPS de l'OCDE en modifiant l'article L. 13 AA du LPF (Fichier principal et Fichier local). Les transactions à documenter dans le Fichier local sont celles entre l'entité française et une ou plusieurs parties liées dont le montant, tel qu'il résulte de la comptabilité de l'entité française, agrégé par catégorie excède 100 000 € pour l'année fiscale. Ce montant doit être évalué sans compensation des produits et des charges, ou des acquisitions et des cessions d'actifs.

