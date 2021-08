ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

D'autre part, le déploiement national de ce logiciel de détection automatique des éléments bâtis non déclarés devrait permettre au fisc d'améliorer considérablement son rendement et son efficacité. Ce logiciel permettra en effet à ses services de contourner l'obligation jusqu'alors faite aux géomètres en charge des contrôles de se déplacer sur les lieux, et plus encore, de contourner celle leur imposant de recueillir l'autorisation préalable des propriétaires de terrains et parcelles. Ainsi, le recours à l'intelligence artificielle et à l'exploitation de données satellitaires publiques permettra de dépasser la limite du consentement du contribuable concerné, jusqu'alors imposée par des contraintes physiques.

Toujours aux fins de lutter plus efficacement contre les fraudes, et plus précisément contre les fraudes aux impôts locaux, les autorités fiscales françaises se sont récemment lancées dans un projet d'envergure destiné à contrôler de manière automatique les déclarations des contribuables en matière de piscines et de bâtis divers, en se basant sur des technologies satellites et des prises de vues aériennes.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Tax from France

Do I Still Need My Property Holding Company? Winckworth Sherwood Spanning from 2013 to the Budget 2021, there has been a plethora of changes affecting companies which own UK real estate. This briefing note summarises the key changes and will be a useful starting point...

Keeping It In The Family – Focus On Asian Families Preserving Family Wealth For Future Generations Winckworth Sherwood Hard working individuals who are happy to pay tax during their lifetime are often surprised that up to 40% of their wealth will be taxed when passed to the next generation on their death.

Important Considerations – UK Formerly Domiciled Residents Dixcart Group Limited When individuals are thinking of returning to live in the UK, there are a number of important matters they should consider before they move back to the UK.

A New Era For VAT In E-Commerce In The EU Nazali A new e-commerce package has been introduced by the EU as of July 2021 and the purpose of the changes in the current package is basically to build a more reliable and less complex...

Commercial Court Dismisses In Its Entirety The Danish Government's Claims In Skatteforvaltningen (the Danish Customs And Tax Administration) V Solo Capital Partners LLP (in Special Administration) And Others Gatehouse Chambers On 27 April 2021 Mr Justice Andrew Baker handed down judgment in Skatteforvaltningen (the Danish Customs and Tax Administration) v Solo Capital Partners LLP (in special administration) and others [2021] EWHC 974 (Comm),...