ARTICLE Premiers pas dans la régulation de l'influence digitale GT Grant Thornton Société d’Avocats More Contributor Grant Thornton Société d’Avocats La promulgation de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 (ci-après la « Loi ») constitue un tournant décisif dans le cadre réglementaire du marketing d'influence en France...

