Une chose est certaine, l'appel à une régulation plus poussée des réseaux sociaux est de plus en plus fort.

En demande, les associations avaient produit une étude soulignant que sur 1110 tweets considérés comme manifestement haineux, seuls 126 messages avaient été supprimés par la plateforme. Selon les demanderesses , cette décision devrait ainsi enfin forcer Twitter à se responsabiliser, et « arrêter de louvoyer et penser éthique plutôt que profit et expansion internationale ».

C'est à cet égard que les six associations 3 qui ont assigné Twitter devant le tribunal correctionnel de Paris en 2020 estimaient que l'entreprise manquait de façon « ancienne et persistante » à ses obligations de modération et ne supprimait pas systématiquement et rapidement les messages racistes, antisémites ou homophobes publiés et signalés sur le réseau social.

