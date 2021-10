ARTICLE

3 Il a, en effet, été déclaré : « Aujourd'hui un sous-comité du Sénat a tenu une audience avec une ancienne directrice produits chez Facebook, qui a travaillé dans le groupe pendant moins de deux ans, ne dirigeait pas d'équipe et n'a jamais participé à une réunion avec des cadres dirigeants du groupe. Et a elle-même déclaré à six reprises qu'elle ne travaillait pas sur le sujet en question ». Précisons que Frances Haugen est diplômée d'Harvard, a travaillé chez Google, Yielp avant d'entrer chez Facebook pour intégrer l'équipe « civic integrity » en charge de la lutte contre la désinformation et les discours de haine (équipe dissoute en 2020).

Fort d'une expérience dans le domaine du droit de la concurrence et de la régulation économique , le cabinet Haas Avocats dispose d'un département dédié à l'analyse des pratiques anti-concurrentielles et restrictives de concurrence mises en Suvre dans le domaine du digital (analyse d'impact, actions de remédiation, gestion des risques, assistance devant l'Autorité de la concurrence et la DGCCRF et représentation devant les juridictions judiciaires).

Elles ne seront pas non plus sans conséquence en Europe dans le contexte des projets de règlements Digital Market Act (DMA) et Digital Services Act (DSA) , lesquels visent à réguler les plateformes numériques structurantes (gatekeeper) et contrôler les contenus aux fins de protection du consommateur.

Allant plus loin, Frances Haugen indique que Facebook n'aurait pas la volonté d'y remédier . Si, dès 2020, des équipes internes avaient remonté les difficultés et proposé de remédier à la flambée de désinformation et de la violence, Marc Zuckerberg aurait, dans un premier temps, refusé la proposition avant de revoir, à la marge, sa position lors des émeutes du Capitole.

