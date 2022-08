ARTICLE

Enfin, d'autres aspects pouvant sembler, de prime abord, plus triviaux ne doivent en réalité pas être occultés. Il en est ainsi du choix du siège social et de la dénomination sociale. De fait, la dénomination ne doit pas porter atteinte aux droits détenus par un ou plusieurs tiers, comme une marque, un nom commercial ou de domaine, etc. Pour cette raison, il est fortement recommandé de vérifier si la dénomination sociale envisagée ne fait pas l'objet de droits antérieurs, par exemple via le site internet de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

La détermination du montant du capital social et la nature des apports méritent également d'être discutées. D'expérience, un capital social d'un montant très faible risque d'obliger le ou les associés à reconstituer les capitaux propres de la société au cours de ses premières années d'existence lorsque ceux-ci deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Quant aux apports, ils sont protéiformes : apports en numéraire, c'est-à-dire d'une somme d'argent, apports en nature (par exemple d'un fonds de commerce, d'un immeuble, de droits sociaux, etc.), et apports en industrie dans certains types de sociétés (notamment la SAS et la SARL).

