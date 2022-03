ARTICLE

En l'espèce, une société civile immobilière a été constituée entre des époux et leurs trois enfants. A l'issue de diverses opérations sociétaires, les époux devenus usufruitiers, demandent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la gérante de la SCI, l'une de leurs filles, de provoquer une délibération des associés concernant la révocation de ladite gérante de ses fonctions et la nomination de co-gérants. Exposant que la gérante avait gardé le silence, les époux sollicitent alors en justice la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés afin de statuer sur la révocation de la gérante de ses fonctions et la nomination de co-gérants. Les juges du fond déclarent cette demande irrecevable au motif « qu'elle ne peut émaner que d'un associé, qualité faisant défaut aux époux, simplement titulaires de l'usufruit d'un certain nombre de parts ». Les époux se pourvoient alors en cassation.

