ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

A noter que le raisonnement de la Cour d'Appel de Lyon, dans sa décision du 13 septembre 2018, est également intéressant dans la mesure où elle vient rappeler les causes de nullité applicables aux assemblées générales prévues par l'article L.235-1 du Code de commerce. Pour mémoire, ce texte traite, dans son premier alinéa, des causes de nullité des sociétés et des actes modifiant les statuts, et dans un deuxième alinéa des causes de nullité des actes ou délibérations ne modifiant pas les statuts.

Néanmoins, on peut s'étonner, à l'instar de certains commentateurs 1 que le législateur laisse perdurer une situation où le défaut de convocation d'un commissaire aux comptes à une assemblée générale ordinaire n'entraîne pas la nullité des délibérations de ladite assemblée, tandis que la non-désignation d'un commissaire aux comptes est sanctionnée par leur nullité. Comme le souligne à juste titre le Professeur Jean-François Hamelin, « s'il peut de prime abord paraître plus grave de ne pas désigner un commissaire aux comptes quand la société y est tenue que de ne pas le convoquer à une assemblée, il est également possible de se dire : à quoi bon sanctionner le défaut de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes, s'il suffit d'en désigner un et de ne jamais le convoquer ? ».

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from France

Luxembourg Companies To Hold Virtual Meetings Until 31 December 2021 Ogier A new law was published on 30 June 2021 (the Law); this aims to maintain flexible corporate governance measures until 31 December 2021...

10 Changes Transforming Luxembourg's Securitisation Market Ocorian Luxembourg is enhancing its appeal as a destination for securitisation transactions by amending its highly successful 2004 Securitisation Law. Head of Capital Markets - Luxembourg, Sandra Bur summarises 10 of the key changes.

3 Minutes On Confidentiality Agreements Or NDAs (Video) Arendt & Medernach Confidentiality agreements, also called non-disclosure agreements (NDAs), are instruments for communicating information to a certain party while prohibiting them from revealing it to anyone else.

CSSF Teleworking Circular 21/769 ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme On 9 April 2021 the CSSF published a new Circular 21/769 on "Governance and security requirements for supervised entities to perform tasks or activities through Telework" ("Telework Circular").

GBCI 2021: Focus On Incorporation Complexity TMF Group BV Incorporation is the first step when expanding business into a new jurisdiction. It is a process which varies significantly across the globe, in terms of both complexity and the time taken.