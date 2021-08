ARTICLE

Dans un but de simplification et d'unification des sûretés immobilières , le projet d'ordonnance supprime la distinction entre les privilèges immobiliers. On distingue traditionnellement les privilèges immobiliers spéciaux (qui confèrent un droit de préférence et droit de suite sur un immeuble et permettent de saisir l'immeuble en quelques mains qu'il se trouve) des privilèges dits généraux qui portent sur tout le patrimoine du débiteur, dont les immeubles. Tous seront désormais des privilèges généraux intégrés dans le cadre des hypothèques légales.

Ainsi, et dans un objectif de simplification et d'unification, les dispositions légales le concernant sont regroupées au sein du Code civil alors qu'on les trouve actuellement également dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier. La garantie à première demande introduite en 2006 dans le Code civil n'est pas touchée par la réforme de 2021 et on peut espérer que les modifications aujourd'hui apportées au cautionnement seront de nature à régler les litiges portant sur la distinction entre ces deux garanties personnelles.

