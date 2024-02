ARTICLE

Jusqu'alors, l'Article 261 D, 4° du CGI exonérait de TVA les locations de logements meublés à usage d'habitation. Etaient toutefois exclues de cette exonération, d'une part, les prestations d'hébergement fournies par le secteur hôtelier et touristique et, d'autre part, les locations meublées comportant au moins trois sur quatre des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires aux établissements hôteliers : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge de maison et réception même non personnalisée de la clientèle (Article 261 D, 4° du CGI, version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023).

