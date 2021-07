ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

L'assujetti et son intermédiaire sont désormais soumis à une obligation de déclaration et de paiement de la TVA trimestrielle dans le cadre des régimes OSS 18 et mensuelle dans le cadre du régime IOSS 19 . Les déclarations doivent être effectuées peu importe que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectivement réalisées ou non. Les communications et notifications devront être effectuées conformément aux modalités fixées par le décret n°2021-692 du 31 mai 2021. Les déclarations des trois régimes spéciaux de guichet unique devront ainsi être déposées avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable couverte 20 .

Par ailleurs, l'arrêté du 31 mai 2021 pris pour l'application des régimes particuliers de guichets uniques de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à certaines opérations du commerce électronique vient modifier l'annexe IV du même code pour préciser l'application des régimes particuliers de guichets uniques de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à certaines opérations du commerce électronique. Ainsi, il est notamment prévu l'obligation pour l'assujetti, ou son intermédiaire, de fournir plusieurs informations identifiantes et relatives à l'activité imposée 16 . Parmi elles figure le numéro individuel d'identification à la TVA 17 , qui doit être distingué du numéro d'identification individuel attribué dans le cadre d'un régime spécial de guichet unique.

Depuis le 1er juillet 2021, le champ d'application de ces deux régimes OSS non UE et OSS UE a été étendu à l'ensemble des prestations de services rendues à des non-assujettis par des assujettis non établis dans l'État membre de consommation 1 . Egalement, le seuil précité en matière de vente à distance de biens est réduit à 10 000 euros.

Le premier régime 6 couvrait les assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne, les prestations de services fournis à des personnes non assujetties qui sont établies dans un État membre de l'Union européenne ( OSS non UE ).

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Tax from France

Discretionary Trusts In The Context Of Family Business Succession Planning Wrigleys Solicitors Ensuring the future of a family business is often of utmost concern to families and is a crucial decision that requires careful thought and planning.

Economic Substance In Cyprus Oxford Management Economic substance is a doctrine in the international tax law under which a transaction must have an economic purpose aside from reduction of tax liability in order to be considered valid.

Relocating And Retiring In Cyprus Oxford Management Cyprus is considered by many, one of the best places that one can retire.

Perring – Burden Of Proof For Establishing That Documents Are 'reasonably Required' In Taxpayer Information Notice Appeal Is On HMRC Reynolds Porter Chamberlain In Perring v HMRC [2021] UKFTT 110, the First-tier Tribunal (FTT) held that the burden of proof for establishing that documents are 'reasonably required' under a taxpayer notice issued under paragraph 1, ...

OECD/G20 Issues Statement On International Tax Changes Grant Thornton At the recent G7 conference, it was announced that a broad agreement had been reached on international tax reform.