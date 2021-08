ARTICLE

L'instauration du pass sanitaire a largement contribué à l'émergence d'un trafic de QR codes et de certificats de vaccination, qui s'est intensifié depuis qu'a été annoncé l'élargissement du pass . Tandis que certains voient dans la mise en place du pass sanitaire une atteinte excessive aux libertés individuelles, d'autres y ont vu une opportunité de s'enrichir. Ainsi, sur les réseaux sociaux (Snapchat, Facebook, Télégram, TikTok...) de nombreuses offres circulent et proposent des QR codes ou des certificats de vaccination, moyennant quelques centaines d'euros. Si un certain nombre de ces offres sont de pures arnaques, d'autres proposent de vrais-faux QR codes à enregistrer sur l'application TousAntiCovid ou des certificats de vaccination à télécharger sur le site Ameli.

