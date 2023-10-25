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TMF Group的《2023年全球商业复杂性指数》（GBCI 2023）基于与商业复杂性相关的292个不同指标，深入分析了全球与各地所面临的挑战，及其对全球营商便利性的影响。

本文聚焦今年指数中排名靠前的司法管辖区，探究导致其排名靠前的原因。虽然这些地区的商业复杂性颇高，但只要成功驾驭，往往也能从中发现机遇。

我们并不倡导直接避开这些司法管辖区，相反，我们鼓励投资者充分了解这些地区及当地法律法规，以便合规地展开经营活动。

我们希望通过GBCI报告的见解来为您赋能，使您在挑选和管理目标市场时能够更加胸有成竹。

点此查看完整版《2023年全球商业复杂性指数》报告。

十大商业复杂性最高的司法管辖区

1. 法国

法国在连续两年位列GBCI排行榜第二位后，于今年登上榜首。法国之所以会成为商业复杂性最高的地区，是因为当地的工作方式恪守传统（如使用法语），并且长期执行严格的雇员保护法律。

法国在欧盟居于主导地位，因此向来是最先采用国际立法的地区。快速实施变革会增加复杂性，但从长远来看，法国的商业环境将趋于简化和稳定，相比那些在实施全球标准方面较滞后的司法管辖区，法国将更受投资者青睐。

法国致力于推行国际标准，因此当地的商业环境更安全，企业和工人都能得到政府更多的保护。无论是先前的新冠疫情还是当前的高通胀，法国政府在充满挑战的时期继续为企业提供支持。例如，全球能源价格飙升后，法国政府持续帮助企业缓解开支压力，还在艰难时期为小微企业提供关键援助。

尽管立法较为复杂，但法国的商业环境仍颇具吸引力，并且政府正针对某些领域简化流程，目前已取得一定进展。

"虽然法国商业友好，但对外国企业而言依然颇具挑战性。法国极为复杂的劳动法律高度保护雇员，其监管环境也很严格，法语仍是行政部门等许多领域的主要语言。"——TMF法国办事处专家

2. 希腊

希腊的商业环境复杂性不减，并且排名较2022年的第六位有所上升。主要原因在于每年都会有大量立法变更，尤其是在会计与税务方面。

希腊正在推行大规模数字化计划，企业在驾驭新规时往往会遇到难题。例如，MyData会计平台要求以电子形式提交所有账簿和资产负债表。新的数字化要求出台后，不同凭据在各个平台的最后期限各不相同，这就如同立法变更，需要企业花时间来理解和适应。新流程还会消耗希腊当局的资源，这意味着政府响应速度变慢，预约必要事务的时间变长。

未来几年内，希腊将实施雇员电子考勤系统，这表示企业需要投资采用这种新工作方式。鉴于希腊的数字化进程和历史复杂性，在适应新规的过程中，当地商业环境的挑战性仍将延续。然而，从长远来看，数字化有望简化商业运作。

"希腊商业环境的挑战性仍将延续，尤其是对外国投资者而言。数百个平台带领着我们正式步入了电子化官僚主义的时代。"——TMF希腊办事处专家

3. 巴西

尽管排名较去年下降了两位，但巴西的商业环境仍颇具挑战性。这主要归咎于其会计与税务流程。巴西设有市级、州和联邦的三级税收制度，监管环境高度严密。与此同时，税收法规变更频繁。有意进入巴西市场的企业需了解严苛的税收架构，并掌握驾驭当地市场的专业知识。

尽管如此，巴西已着手简化商业运作。过去的12个月里，外汇管制规则和外国投资者专项规定已得到简化。此外，基金服务的监管环境也得到完善，流程有望在未来变得更加简洁。巴西与全球合规监管框架接轨后，将推行与国际一致的流程和立法，熟悉全球监管的企业由此会得到更多便利。

地缘政治环境充满挑战，这对世界各地的企业而言都是难题，但巴西等司法管辖区却吸引了更多投资者。其中一大原因在于，当前许多无法在俄罗斯经营的企业已转移至巴西。

"巴西充满长期投资机会。但由于其商业复杂性和官僚主义，短期举措难以取得成效。"——TMF巴西办事处专家

4. 墨西哥

墨西哥的高排名主要归咎于其法定流程。例如，许多事务仍需当面办理，给高管居住在海外的跨国企业带来了挑战。

此外，由于法规不明确，其解读也会出现差异。例如，墨西哥于2022年出台了UBO要求。该要求推行之初没有明确规定企业注册时需要提供哪些文件。公证员在审核文件时倾向于"宁紧勿松"，因为其在文件有误的情况下批准企业申请会受到高额的罚款和处罚。这意味着在墨西哥注册企业不是件易事。

为支持传统燃料能源，墨西哥政府明令禁止外国投资进入可再生能源领域，其立场引起了争议。人们对该决定褒贬不一，虽然它对环境造成了负面影响，但却也为许多墨西哥的化石燃料从业者提供了财务支持。

"最重要的是，投资者要相信法律。法律不可或缺，且应得到遵守。投资者还需做好准备去了解合规流程，以适应墨西哥的营商方式。"——TMF墨西哥办事处专家

5. 哥伦比亚

外国企业初入哥伦比亚时，可能难以理解某些法律法规的运作方式。哥伦比亚的监管严格，因此合规是运营的关键。例如，在司法管辖区之间转移资金时，需满足特定要求，例如提交外汇市场表。一旦企业了解并熟悉该流程，复杂性便会降低，但由上述例子可知，哥伦比亚的营商环境最初适应起来颇为困难。

过去12个月里，古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）当选哥伦比亚新总统。佩特罗的左翼出身引发了一些紧张情绪，因为在此之前，哥伦比亚长期由右翼执政。此外，2022年12月通过的税收改革也将带来复杂性，因为在该司法管辖区运营的企业需要适应变化。

由于通货膨胀及其他相关问题，哥伦比亚比索已出现贬值。因此，部分企业在2022年暂缓了注册计划。2023年初，随着金融环境趋于稳定，企业似乎有意继续进军该司法管辖区。

"哥伦比亚对投资持开放态度。法规和流程起初可能难以理解，但数月后，投资者便能适应并轻松驾驭当地的商业复杂性。"——TMF哥伦比亚办事处专家

6. 土耳其

对于外国企业而言，土耳其仍是较复杂的司法管辖区之一，部分原因在于每年都有大量的立法变更，企业需要在短时间内适应变化。

过去的一年里，土耳其经济受到了恶性通胀和货币波动的影响，其情况比全球其他地区更为严重。恶性通胀意味着企业难以维持价格稳定，因此不得不采用稳定、可兑换的外币来定价。当前，由于缺乏结构化财政与货币政策来对抗上述经济挑战，企业对土耳其市场信心不足。

近年来，土耳其新增了多项全球监管变化。适应这些变化的过程给企业带来了复杂性。虽然这在短期内是一项挑战，但一旦提供商和企业熟悉了新流程，土耳其将更受寻求透明经营的外国企业青睐。

土耳其将于明年举行大选，因此可能出现政治紧张局势。这意味着部分重大投资会被搁置，直至政治环境趋于稳定。

"土耳其为跨国企业服务，而这些企业的决策者远在海外。因此他们需要关注频繁变更的法规，并迅速采取行动，以符合主管部门的要求。"——TMF土耳其办事处专家

7. 秘鲁

由于某些流程上的官僚主义，例如注册企业时需多次前往公证处进行面对面沟通和登记，秘鲁仍是GBCI中复杂性最高的司法管辖区之一。繁琐的流程意味着在秘鲁设立实体通常要耗时约20天，而在商业复杂性最低的司法管辖区，只需几小时就能完成企业注册。

秘鲁的政局动荡，抗议活动频发，这为商业带来了不确定性。尽管秘鲁拥有大量推动经济发展的机会和自然资源，但企业进军该国的信心已经动摇。秘鲁需要更多时间来重建稳定的环境并吸引外国直接投资。

鉴于当地丰富的自然资源，可持续性是一个关键议题，而ESG也日益成为焦点。例如，在采矿业中，大型矿井采用前沿技术来推动绿色商业。然而，秘鲁有许多非法矿场，不仅违背绿色工作方式，而且还输送资金煽动政治动乱。

和其他许多南美地区司法管辖区一样，秘鲁也面临着通胀问题，而俄乌冲突进一步增加了通胀压力。秘鲁无法像冲突前那样进口尿素，导致境内尿素的价格上涨。这表明战争的影响范围广泛，遍及各大洲的司法管辖区。

"秘鲁以农业、采矿业、渔业和基础设施服务等行业为重点。当地经济强劲、商业连续，蕴含诸多机会，但必须时刻关注政治局势。" ——TMF秘鲁办事处专家

8. 意大利

意大利在GBCI中的排名居高不下，复杂的监管体系难辞其咎。该体系频繁变更，并且其中某些流程效率低下，广受诟病。由于法规常常变更，其解读往往也不明确，因此企业难以完全理解政府所要传达的含义。

意大利的薪酬管理与人力资源领域尤为复杂。就业法律高度偏向雇员，企业哪怕辞退表现不佳的雇员，也要付出高昂代价。由于工会的参与度越来越高，建议企业在启动辞退流程前先进行法律咨询。

此外，"大辞职潮"对意大利雇主的冲击尤为明显。许多企业都倍感压力，不得不花钱留住雇员，避免人员进一步流失。由于意大利的薪资水平历来较低，意大利受到的影响比其他司法管辖区更大。在未来几年里，意大利并没有简化劳动法律的计划，因此人力资源与薪酬管理的复杂性仍将延续。

尽管意大利的商业复杂性较高，但该国作为欧盟第三大经济体，仍具有诸多优势。例如，意大利的地理位置优越，是主要的货运枢纽和欧洲单一市场的入口。

"意大利的工业化程度很高，其生产力在欧洲仅次于德国。当地对研发的投入较大，基础设施高度发达。由于意大利商品和服务高度创新、质量一贯上乘，许多企业已在全球市场站稳脚跟。"——TMF意大利办事处专家

9. 玻利维亚

玻利维亚注重本地化，营商环境较复杂。政府规定，某些流程必须使用西班牙语办理，这会给外国企业造成阻碍，因为其可能需要寻求当地合作伙伴或翻译的帮助。

此外，玻利维亚还设有居民要求。在该国运营的股份有限公司必须有一名董事和法定代表人为玻利维亚国民或合法居民。这为有意进入该司法管辖区的外国企业增加了复杂性。这些企业注册时与当地没有联系，为满足这一要求，需额外任命新的高管。

玻利维亚的会计标准还规定，企业记账时应使用当地货币玻利维亚诺。该货币较为少见，会给跨国企业带来难题。为进一步实现流程的本地化，财务报表也必须由记账的同一会计师签署。

这种对本地化的关注也延伸到了劳动力方面。在玻利维亚，薪资单上外籍雇员的数量不能超过雇员总数的15%。因此，玻利维亚人在就业上比外籍雇员更具优势，这对当地居民非常有利，但对拥有众多外籍雇员的外国企业而言有些棘手。

"玻利维亚位于南美地区的中心。外国企业可将其视为商业战略点，用于囤积商品并销往南美各地。"——TMF玻利维亚办事处专家

10. 阿根廷

由于一系列原因，阿根廷的商业环境对外国企业而言很复杂。例如，注册企业时需要多次与政府部门沟通，相当繁琐且耗时。

阿根廷的法律法规也经常变更，企业需要不断适应新的工作方式，因而复杂性较高。该司法管辖区采取传统的方法支持雇员，很好地保障了雇员权益，但其中某些要求非常严苛，企业执行起来较困难。

近年来，阿根廷的大规模通胀进一步推升了其复杂性。该司法管辖区长期面临着恶性通胀，当前的全球经济局势更是使其通胀率飙升至惊人的95%。因此，企业每年都需要多次调薪，还需要修改薪资单、合同和其他雇员文件，费时又费钱。

虽然通货膨胀增加了复杂性，但俄乌冲突也为阿根廷创造了机会。该国正着力实现燃料自给自足，并计划在未来成为燃料出口国。因此，随着阿根廷填补俄乌冲突造成的全球燃料短缺，其经济有望得到提振。

"阿根廷市场极为复杂，但它也蕴含着大量机遇。该国拥有4500万人口，以及丰富的锂、石油、矿产、可再生能源和农业企业资源。其行业市场规模庞大，许多跨国企业已入驻。"——TMF阿根廷办事处专家

2023年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告：《2023全球商业复杂性指数》。

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Originally published 08 June 2023

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.