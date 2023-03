ARTICLE

Lors de la présentation officielle du Plan Industriel du Pacte Vert par la Commission le 1 er février dernier, Ursula von der Leyen a notamment déclaré « Nous avons une occasion unique de montrer l'exemple avec célérité, ambition et détermination, pour garantir l'avance industrielle de l'UE dans le secteur en pleine croissance des technologies à zéro émission nette. L'Europe est déterminée à jouer un rôle moteur dans la révolution des technologies propres. Grâce à un encadrement simplifié, il sera plus facile pour nos entreprises de transformer les compétences en emplois de qualité, et l'innovation technologique en production à grande échelle. Un meilleur accès au financement permettra à nos principales industries de technologies propres de se développer rapidement. »

La Commission s'emploie actuellement, en coordination avec les États membres, à fixer des objectifs et créer des indicateurs permettant de suivre l'offre et la demande en matière de compétences et d'emplois dans les secteurs présentant un intérêt pour la transition écologique, en tenant compte des aspects relatifs à l'âge et au sexe.

Les adaptations temporaires devraient ainsi aboutir à la simplification des aides au déploiement des énergies renouvelables et des aides à la décarbonation des processus industriels, à la mise en place de régimes renforcés de soutien à l'investissement en faveur de la production de technologies stratégiques à zéro émission nette et à la création d'aides plus ciblées en faveur de nouveaux projets de production importants dans des chaînes de valeur à zéro émission nette stratégiques.

La Plan Industriel du Pacte Vert repose sur quatre piliers : un environnement réglementaire prévisible et simplifié, un accès plus rapide au financement, le renforcement des compétences et l'ouverture des échanges commerciaux pour des chaînes d'approvisionnement résilientes.

