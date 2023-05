ARTICLE

Face à l'opacité des technologies et à l'hétérogénéité des pratiques, l'objectif de la CNIL est de rendre visibles les flux de données et renforcer la conformité des applications mobiles et de leurs écosystèmes, pour mieux protéger la vie privée des utilisateurs d'ordiphones (smartphones). Le plan d'action qu'elle adoptera comprendra des thèmes d'intervention ciblés, une sensibilisation des usagers et une déclinaison européenne de l'approche.

Les technologies utilisées reposent de plus en plus sur une collecte et un traitement intensif des données. Elles suscitent parallèlement des usages de plus en plus variés et qui évoluent très rapidement.

