L'article 12 du RGPD prévoit que les personnes concernées doivent être informées de la collecte et du traitement de leurs données , et ce de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, et en des termes clairs et simples.

En l'espèce, une géolocalisation des véhicules (et, a fortiori, des personnes concernées) avait lieu tous les 500 mètres de déplacement, mais également lorsque le moteur s'allumait ou se coupait ou encore lorsque les portes s'ouvraient ou se fermaient. Pour la CNIL, les finalités avancées par l'entreprise (maintenance et performance du service, localisation du véhicule en cas de vol, assistance des clients en cas d'accidents) ne le justifiaient pas et il serait possible de proposer les mêmes services sans cette géolocalisation quasi systématique.

