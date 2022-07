ARTICLE

Cette décision constitue donc un signal fort puisqu'elle acte de la prise en compte par les juges des difficultés rencontrées par tout un chacun de voir supprimer les contenus de « revenge porn » et sanctionne à juste titre l'auteur des faits litigieux à des montants plus justes pour la victime et par la même plus dissuasifs.

Pour la procédure de signalement, l'article 6 de cette loi impose aux hébergeurs de mettre en place un dispositif « facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance », par le biais d'une notification, tout contenu illicite et notamment le contenu sexuellement explicite et non autorisé. En l'absence d'une telle procédure (ce qui pose déjà problème en soi), il conviendra d'adresser un courrier respectant un certain nombre de conditions pour solliciter le retrait du contenu manifestement illicite.

Pour cela, elle examine plus en profondeur le contexte des faits et motive de façon concrète quelles conséquences ont les faits de revenge porn sur la victime. Elle relève à cet effet que les images et vidéos privées présentant un caractère sexuel avaient été mises en ligne sur Internet, par le biais de sites à caractère pornographique et donc étaient mondialement accessibles. De plus, ces contenus identifiaient explicitement la victime, en précisant son nom, prénom ainsi que sa ville d'origine.

