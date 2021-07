ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Le Cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt ans dans le droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle . Il accompagne de nombreux acteurs dans le cadre de la défense de leurs droits de propriété intellectuelle et dans leur mise en conformité RGPD. Pour en savoir plus, contactez-nous ici.

L'employeur forme alors un pourvoi mais la Cour de cassation se range du côté des juges parisiens aux motifs que « La cour d'appel a constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Elle en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, n'étaient pas opposables au salarié et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Privacy from France

"Safe Pass": Is Cyprus Making Concessions To The Protection Of Personal Data Under The GDPR To Deal With COVID-19? Nicholas Ktenas & Co Ltd On 13/5/2021 the Commissioner for Personal Data Protection published a set of Frequently Asked Questions and answers regarding the application of the provisions of Ministerial Decree No. 16 of 2021, issued on 8/5/2021, ...

BCLP Global Data Privacy FAQs: UK Gets Its Adequacy Decision From The EU, Now What Does That Mean In Practice? Bryan Cave Leighton Paisner LLP On 28 June, the European Commission adopted its Adequacy Decision for the UK, putting to an end (at least for now), the uncertainty surrounding EU to UK personal data flows.

Transfer Of Personal Data Outside The European Economic Area: What's New? lus Laboris From 27 June 2021, companies can use the European Commission's long-awaited new standard contractual clauses as an appropriate safeguard for transferring personal data to countries...

Here We Go Again – The Odyssey Of International Data Transfer Challenges Continues Schoenherr Attorneys at Law On 4 June 2021, the European Commission ("Commission") issued new standard contractual clauses ("SCCs")...

European Commission Issues UK Adequacy Decisions Cooley LLP On 28 June 2021, the European Commission issued two adequacy decisions in respect of the UK – one under Regulation (EU) 2016/679 (the EU's General Data Protection Regulation, or EU GDPR) and ...