Le règlement de l'EEQ a récemment été réformé pour assurer une évaluation des connaissances et compétences des ingénieurs brevet au plus près de la réalité quotidienne de la pratique moderne. Le nouveau règlement, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, a pour vocation de maintenir le niveau d'exigence de cet examen et d'assurer aux particuliers comme aux entreprises d'être conseillés et accompagnés par des experts diplômés maitrisant tous les aspects de la procédure devant l'OEB.

