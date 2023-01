ARTICLE

L'arrivé de la JUB remet en avant la question du cumul de protection pour les Etats ayant ratifié l'AJUB. En effet, la convention sur le brevet européen (CBE) offre à tout État contractant le choix de décider librement si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, si une priorité est revendiquée. Le tableau ci-dessous indique pour chaque Etat ayant ratifié l'AJUB si ces derniers offrent une telle possibilité de cumul de protection et sous quelles conditions. Pour en savoir plus, cliquez ici !

