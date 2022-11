Dans une récente étude de France Stratégie relative aux recours aux aides directes et indirectes, il est indiqué que les bénéficiaires d'aides directes à la recherche et au développement (R&D) tendent à ne solliciter qu'un organisme alors que de nombreux dispositifs existent et peuvent parfois se cumuler. L'organisme le plus sollicité est de très loin Bpifrance, alors que d'autres organismes proposent également des aides tels que l'Acoss, l'Ademe, la DGE et l'ONERA.

Toutefois, 70 % des entreprises bénéficiant d'une aide directe recourent par ailleurs à une aide indirecte (crédit d'impôt recherche et/ou exonérations fiscale et sociale). Plus généralement, le rapport précise que le montant des aides, directes et indirectes, a fortement augmenté entre 2009 et 2016. Pour lire ce rapport, suivez ce lien.

