ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

L'Office Européen des Brevets et la Banque Européenne d'Investissement viennent de publier une étude comparative de l'innovation par des PME européennes, japonaises, chinoises, coréennes et américaines dans les domaines technologiques de la "quatrième révolution culturelle" (l'Intelligence Artificielle, le Cloud Computing, l'IoT et les réseaux 5G). Cette étude va bien au-delà de statistiques en matière de brevet et détaille entre autres les aspects économiques et d'investissement, le profil des entreprises concernées, leur position sur le marché, les freins perçus au développement…

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from France

Pocket Guide To The Unitary Patent And Unified Patent Court Jones Day The introduction of the Unitary Patent (UP) and the Unified Patent Court (UPC) is the most significant development in patent enforcement in Europe for a generation.

Possible Settlement Of CJEU Referral For SPCs From Finland J A Kemp LLP As reported previously, courts in both Ireland (in February 2022, concerning Inegy®) and Finland (in November 2021, concerning Janumet®) have recently identified an apparent discrepancy in CJEU case law with...

The New Unitary Patent And Unified Patent Court Jones Day The European Patent with Unitary Effect ("Unitary Patent" or "UP") and the Unified Patent Court ("UPC") are on track to enter into force and become operational by Q4/2022–Q1/2023.

Court Of Appeal Maintain Status Quo In Neurim V Mylan By Refusing Injunctive Relief EIP In the latest flurry of judgments to arise from the Neurim v Mylan (now trading as Viatris) battle over Neurim's insomnia patent and Mylan's presence on the market with its generic version...

The Art Of The Pivot – Is It Time To Change Direction? Marks & Clerk Whether we realise it or not, it is more than likely most people have experienced at least one pivot at some point in their lives.