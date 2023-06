ARTICLE

Pour une véritable décarbonation du secteur numérique, il est nécessaire de mettre en place une planification écologique. Cela implique de mandater le SGPE (Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique) pour encadrer et piloter cette planification, d'intégrer une trajectoire de référence dans la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC3), et de créer un espace de concertation permettant une réflexion citoyenne informée sur la place du numérique dans la société française et européenne d'ici 2030 et 2050.

Selon les estimations les plus récentes, les émissions et la consommation d'électricité du numérique pourraient augmenter respectivement de 45 % et de 30 % d'ici à 2030.

