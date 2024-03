ARTICLE

Il appartient donc aux contractants de choisir un mode de signature en fonction de l'enjeu de la transaction. En tout état de cause, en cas de remise en cause de la signature, la fiabilité de l'identification de l'auteur et la garantie d'intégrité sont au cœur de l'appréciation de la validité de la signature.

La signature simple n'exige pas de vérification d'identité ou de consentement (« données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer » 2 ). Elle constitue ainsi le mode de signature électronique le plus facile mais également le moins certain du point de vue de la preuve.

Dès l'arrivée du papier et du parchemin, la signature manuscrite a remplacé l'utilisation du sceau sur les contrats. De manière similaire, la signature électronique a aujourd'hui largement remplacé la signature manuscrite. L'avènement des nouvelles technologies, la crise sanitaire et bien d'autres facteurs ont encouragé la finalisation de transactions internationales par signature électronique. Pourtant, le contentieux en la matière démontre que de nombreuses confusions subsistent entre signature électronique, signature numérique et signature numérisée. A titre d'exemple, l es juges considèrent qu'une signature manuscrite scannée (numérisée) ne permet pas de prouver avec certitude l'identité du signataire ainsi que son consentement à l'acte,de sorte qu'elle ne suffit pas à engager son auteur (CA Versailles, 13ème ch., 8 mars 2022). Des doutes ont en revanche été émis quant à la validité de la signature réalisée à la main sur une tablette tactile. Il convient donc, pour chaque signature électronique, de vérifier les critères de validité.

