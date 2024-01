In a world where bytes travel faster than our thoughts and where change is the only constant, companies must continuously transform and adapt to keep pace. In AlixPartners first annual Digital Disruption Survey, we reached out to C-level executives across 250 American and European companies to understand their perceptions on technology. Against the backdrop of global transformations, France stands at a crossroads between tradition and innovation. Is the digital age a threat to French businesses' way of life or the dawn of a new Trente Glorieuses era? Read on to gain our insights on a market unlike any other.

Digital awareness: Opportunities and threats in abundance

Within the executive suites of French corporates, there is a broad spectrum of perceptions about technology's impact on their operations. While 34% of French leaders foresee minimal threats to their revenue, a substantial portion (86%) foresee moderate to significant growth opportunities in digital. Surprisingly, they also seem to downplay the transformative potential of digital disruption: 70% do not anticipate artificial intelligence (AI) impacting their workforce in the next three years, even as the technology reshapes industries worldwide and these same businesses pinpoint AI as a key digital investment.

Amidst the uncertainty, our digital teams have worked with clients to cut through the weeds. Leveraging our partnership with NAX Group , AlixPartners helped a leading global insurance company (headquartered in France) harness its internal data to develop new products for new segments of its market, generating incremental revenue growth. NAX uses AI to rapidly develop consumer and enterprise products. Coupled with business insights from AlixPartners, new solutions and services are rapidly commercialized to win new markets. This approach cuts down uncertainty by accelerating innovation, product development cycles, and time to market. Failing fast—freeing you to move on to the next idea—mitigates the risk of high upfront investments and prevents companies from getting bogged down by technology.

Investment drive: Catching up and operational efficiency are today's priorities

French corporations exhibit a strong appetite for investing in digital tools and technologies, particularly when compared to their global counterparts. A notable 46% of surveyed companies increased their digital investments over the previous year. This eagerness underlines the realization that technology is a pivotal driver of future success. However, the analysis of the use of these digital investments also reveals that French companies are mainly prioritizing the optimization of their operations (46% of executives surveyed), and addressing the technical debt accumulated in recent years. This is done perhaps to the detriment of investments in growth and the transformation of their business model, which is the choice of 32% of the surveyed companies.

The above trends are likely a result of margin pressures from inflation and labor shortages, which are pushing for a pragmatic and rapid approach to rationalizing costs and resource requirements.

For a large French grocery retailer, AlixPartners partnered with a start-up to dramatically transform their food waste management system. The goal: eliminate excess spoilage by detecting short-dated products on shelves to quickly apply discounts or donate goods to charities. Operational efficiency is further improved when the system is coupled with data-driven sourcing algorithms to optimize procurement quantities based on consumption patterns and forecasted demand. In the end, our client both reduces waste and increases profit.

Alignment challenges: The role of technology leaders

One persistent challenge in realizing ROI from technology investments is the alignment between business and technology leaders. This emerged as the highest-rated cause of failure among the French companies surveyed. Moreover, French leaders tend to prioritize core digital skills over business and industry acumen when evaluating their technology leaders. When combined with the perception of technology as a secondary function (a common trend for non-digitally native firms), the gap only widens. Bridging these differences in understanding priorities is essential for maximizing the potential of digital technology. Further down the corporate ladder, aligning technology teams with the business organizationally through business unit-owned multifunctional value streams, and operationally via agile practices has multiplier effects on tech effectiveness.

In aerospace and defense, the market is facing a sequence of external shocks amidst an everchanging environment: COVID-19 pandemic, the war in Ukraine, and the acceleration of de-carbonization. In response, organizations must become more versatile in order to continuously adapt. For one of our key clients, AlixPartners established a product-centric operating model co-led by both technology and business stakeholders to reinforce collaboration, accelerate time to market, and reduce rework. By aligning dedicated IT teams in front of each key business functions, we create a holistic workforce accomplishing their business objectives together, enabled by the best digital tools. Think of a Formula One team where drivers (the business) and engineers (IT) build a car (the solution) together to win races (the objective). Organizational blocks become a set of coherent products and services which enable a business task, rather than a set of individuals with the same skillset. We keep skill-based service centers only where it makes sense to mutualize resources. Business functions gain in maturity and agility. Technology becomes part of the firm's competitive advantage.

Key takeaway: Digital is the key to operational efficiency and future competitiveness

Large French corporations are approaching technology with a blend of optimism and caution. While they increasingly recognize the potential offered by digital technologies, there is also a need for greater awareness and alignment between business and technology leaders. As these companies continue to invest in digital tools and technologies to enhance operational efficiency and competitiveness, their ability to harness these investments for sustainable growth will determine their success in the ever-evolving digital landscape.

Traduction en français:

Révolution digitale: un regard sur l'adoption de la technologie en France

Dans un monde où les octets voyagent plus rapidement que nos pensées et où le changement est la seule constante, les entreprises doivent se transformer et s'adapter en permanence pour rester dans la course. A l'occasion de l'édition 2023 de notre 'Digital Disruption Survey', nous avons contacté des dirigeants de 250 entreprises américaines et européennes pour comprendre leurs perceptions du Digital. Il ressort de cette étude que la France se trouve à la croisée des chemins entre tradition et innovation. Voici notre regard sur un marché unique en son genre.

Le Digital : menace ou « saut quantique » ?

Dans les directions générales des entreprises françaises, on trouve un large éventail de perceptions sur l'impact des technologies, tant positives que négatives. Ainsi, si 86% des dirigeants interrogés anticipent des opportunités de croissance grâce au Digital, une grande majorité semble paradoxalement minimiser le potentiel transformateur de certaines technologies : 70% pensent que l'intelligence artificielle (IA) n'aura pas d'impact sur leur main-d'Suvre au cours des trois prochaines années, alors même que cette technologie révolutionne déjà les industries dans le monde entier!

Chez AlixPartners, nous aidons activement nos clients à dissiper ces doutes. Dans le cadre de notre partenariat avec NAX , nous avons aidé un leader mondial de l'assurance basé en France à exploiter ses données internes pour développer de nouveaux produits sur de nouveaux segments de son marché, le tout en générant une croissance incrémentale de ses revenus. NAX utilise l'IA pour développer rapidement des produits destinés au grand public ou à des entreprises. Cette approche réduit l'incertitude car elle accélère l'idéation, les cycles de développement de produits et le time to market. Cela permet aux équipes d'être agiles tout en minimisant le besoin en financements, et empêche tout enlisement.

Investissements : priorité au traitement des dettes technologiques et à l'efficacité opérationnelle

Comparé à leurs homologues étrangers, les entreprises françaises sont très dynamiques dans leurs investissements dans le Digital. Pas moins de 46 % d'entre elles ont augmenté leurs investissements digitaux par rapport à l'année dernière, c'est largement plus élevé que dans les autres pays. Cet enthousiasme souligne la prise de conscience des dirigeants sur les enjeux du Digital. Mais l'analyse de l'utilisation de ces investissements dans le Digital révèle aussi que les entreprises françaises choisissent surtout de s'attaquer à l'optimisation de leurs opérations (46% des entreprises sondées, avec l'IA et la donnée notamment) et au traitement de la dette technique accumulée ces dernières années, au détriment des investissements dans la croissance et dans la transformation de leur business model (32% des entreprises sondées).

Cela peut s'expliquer par les pressions sur les marges exercées par l'inflation et par les pénuries de main-d'Suvre, qui poussent à favoriser une approche pragmatique et rapide pour rationaliser les coûts et les besoins en ressources.

AlixPartners a ainsi permis à un acteur français de la grande distribution de réduire sa casse alimentaire grâce à une solution basée sur la donnée. L'objectif : éliminer le gaspillage en détectant les produits arrivant à échéance dans les rayons afin d'appliquer rapidement des promotions ou faire don des marchandises à des Suvres caritatives. L'efficacité opérationnelle est d'autant plus optimisée lorsque le système est associé à des algorithmes d'approvisionnement basés sur les habitudes de consommation et les prévisions de la demande. Notre client a ainsi significativement réduit ses déchets et augmenté ses profits.

Défis dans l'alignement des responsabilités : Le rôle des leaders du digital

Un des enjeux récurrents dans la réalisation d'un retour sur investissement dans le domaine du Digital est l'alignement entre les dirigeants métiers et ceux de la technologie. Notre enquête révèle même que c'est la principale cause d'échec dans les entreprises françaises. Les réponses que nous avons collectées montrent aussi que dans le cadre de l'évaluation des leaders technologiques, les employeurs français ont tendance à donner la priorité aux compétences techniques plutôt qu'à la compréhension du business et de. Et c'est malheureusement un phénomène qui tend à s'accentuer dans les entreprises où la technologie est perçue comme une fonction secondaire. Faire le lien entre ces points de vue divergents devient alors essentiel pour maximiser le potentiel du digital, à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise.

Dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense, le marché est confronté à une série de chocs externes dans un environnement en constante évolution : la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et l'accélération de la décarbonisation. En réponse, les organisations doivent devenir plus polyvalentes pour s'adapter en permanence. Pour l'un de nos clients clés, Nous avons défini un nouveau modèle opérationnel orienté produit, co-dirigé par la technologie et par le métier afin de renforcer la collaboration et accélérer le time to market. En positionnant des équipes technologiques dédiées devant chaque fonction métier clé, nous avons créé un effectif holistique qui peut accomplir ses objectifs de performance le plus rapidement possible.

Pensez à une équipe de Formule 1 où les pilotes (le métier) et les ingénieurs (l'IT) construisent une voiture (la solution) ensemble pour remporter des courses (l'ambition). Les blocs organisationnels deviennent un ensemble cohérent et complémentaire de produits et services qui permettent la réalisation des objectifs fixés. Avec en sus la possibilité de créer des centres de services partagés uniquement lorsqu'il y a un sens à mutualiser les ressources. Les fonctions métiers gagnent en maturité et en agilité tandis que la technologie devient partie intégrante de l'avantage compétitif de l'entreprise.

Principaux enseignements : Le digital comme levier de l'efficacité opérationnelle et de la compétitivité

Les grandes entreprises françaises abordent la technologie avec un mélange d'optimisme et de prudence. Bien qu'elles reconnaissent de plus en plus le potentiel offert par le Digital, il est toujours nécessaire de développer l'innovation, l'intrapreneuriat et la sensibilisation et l'alignement entre les dirigeants métiers et digitaux. La capacité des entrerpise à exploiter les investissements digitaux au-delà de l'optimisation opérationnelle, pour générer une croissance incrémentale et durable sera la clé du succès dans un paysage économique et industriel en constante évolution.