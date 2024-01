ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

La voix et l'apparence, en elles-mêmes, ne sont pas des Suvres et ne relèvent pas du droit d'auteur. Toutefois, l'utilisation des extraits de musiques avec la voix pour former des systèmes d'IA soulève des difficultés. Un débat sur la nécessité pour l'IA Act d'imposer aux ChatGPT, Bard et similaires de rémunérer les auteurs des contenus qui alimentent leur système est en cours.

En avril 2023, un incident a opposé les rappeurs canadiens The Weeknd et Drake dont le faux duo généré par l'IA, « Heart On My Sleeve », a été promptement retiré des plateformes à la requête d'Universal Music Group (UMG). En conséquence, Google et UMG se sont associés pour prévenir la diffusion de morceaux illicites créés par IA .

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Technology from France

The Power Of AI: How Is Artificial Intelligence Transforming Financial Services? Norton Rose Fulbright Hong Kong We have published a new global report, The Power of AI: How is artificial intelligence transforming financing services, which features responses from a cross-section of financial services...

Briefing For Charities & Social Enterprises | 12 December Bates Wells Our weekly round up of news and updates from across the sector...

2nd Round Of Draft Regulatory Measures For MiCA MariCorp The second round of draft regulatory measures for the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), encompassing Level 2 and Level 3 provisions, was separately disclosed by ESMA and the EBA in October 2023.

The High Court Gives Guidance On AI Patentability Walker Morris "The High Court's allowance of an appeal in the case of Emotional Perception AI Ltd v Comptroller-General of Patents, Designs...

AI Observer, Issue 6: A Decision In The UK For Getty Images V Stability AI, And Finally An Agreement On The EU AI Act! HLK Welcome to the sixth issue of the HLK Newsletter tracking the AI legal landscape. In this issue, we take a look at a recent decision in the UK dealing with copyright issues in Stability AI's Stable Diffusion...