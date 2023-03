ARTICLE

La Présidente de la CNIL déclare à ce titre vouloir « convaincre les administrations et les entreprises de la nécessité d'héberger, davantage et au plus vite, leurs données les plus sensibles sur des serveurs immunisés contre le risque d'ingérence d'autorités étrangères ». La souveraineté numérique de la France et plus généralement de l'Union Européenne constitue ainsi un objectif majeur.

