Or, l'adaptation et l'arrangement musical se distinguent de la simple reproduction en ce qu'ils sollicitent à la fois le droit patrimonial de reproduction et le droit moral de l'auteur. En effet, l'adaptation, comme l'arrangement musical, impliquent une transformation matérielle de l'Suvre qui relève du domaine du droit moral.

Aussi, contrairement aux allégations de la défenderesse, la mélodie de 12 secondes audible depuis les boîtes à musique n'est pas une simple reproduction fragmentée des Suvres pour lesquelles les autorisations de la SACEM et de la société d'édition étaient suffisantes mais un arrangement musical particulier transformant l'Suvre première et portant atteinte au droit moral de l'auteur et requérant ainsi son autorisation ou celle de son ayant-droit.

