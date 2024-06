Vos principaux enjeux

Développer et pérenniser votre organisation

Le monde associatif vit de multiples transformations. De plus en plus sollicitées pour leurs actions d'intérêt général, tout en étant limitées par les ressources financières et humaines, les associations et fondations se professionnalisent davantage, repensent leur fonctionnement interne et diversifient leurs ressources. Leur modèle économique doit concilier utilité sociale et viabilité économique face à une demande accrue de transparence. Pour assurer leur développement et leur pérennité et appréhender ces changements, les associations ont besoin de faire appel à des expertises spécifiques en matière de conseil. Maîtrisant parfaitement l'ensemble des enjeux de votre secteur, nous vous accompagnons à toutes les étapes de la vie associative, tant dans les mutations de l'organisation que dans son fonctionnement quotidien.

Téléchargez le document ci-dessous pour accéder à la brochure.

