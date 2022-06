ARTICLE

Dans l'affaire #Balance ton porc la cour d'appel a retenu que les propos litigieux contribuaient à un débat d'intérêt général concernant la dénonciation de comportements à connotation sexuelle non consentis de certains hommes vis-à-vis des femmes et de nature à porter atteinte à leur dignité. Dès lors, les juges d'appel ont précisé qu'en l'espèce l'ancien directeur avait lui-même reconnu les propos qui lui étaient imputés, que ces propos visaient uniquement à dénoncer un tel comportement sans contenir l'imputation d'un délit et que les termes « balance » et « porc » ne conduisaient pas à lui attribuer d'autres faits. Pour la cour d'appel, ces termes sont suffisamment prudents dès lors qu'ils étaient précédés d'un « # », ce qui permettait aux internautes de se faire leur idée personnelle.

Dans l'affaire #MeToo , l'ancien premier ministre soutenait que le récit de l'autrice contenait des erreurs de fait de nature à discréditer ses propos. Pourtant, la cour d'appel a considéré que ces erreurs de fait n'étaient pas de nature à remettre en cause l'ensemble de ses propos dès lors qu'elle les exprimait plus de sept ans et demi après les faits et que cette durée faisait également obstacle à la recherche de témoins directs. Les juges d'appel ont également considéré que si les propos des articles en ligne portaient atteinte à l'honneur ou à la considération de l'individu visé, ils s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général consécutif à la libération de la parole des femmes à la suite de l'affaire médiatique #MeToo.

Les mouvements #MeToo et #Balancetonporc ont permis de libérer la parole des victimes en les encourageant à témoigner publiquement des faits de viol, d'agression, d'atteinte, et de harcèlement sexuel qu'elles ont subi. Or, de par l'ampleur de ces mouvements , s'est naturellement posée la question de l'équilibre entre le droit des victimes à exposer ces violences et le droit de toute personne de ne pas être diffamée.

