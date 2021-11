ARTICLE

Le 6 février 2020, la Ville de Paris, faisant jouer son droit à communication pour faciliter ses contrôles des déclarations préalables des loueurs, avait contacté la société Booking.com aux fins de se voir communiquer un certain nombre d'informations. Or, plusieurs manquements ont été constatés de la part de la plateforme Booking.com. Celle-ci, en plus de n'avoir pas procédé à la transmission des informations sollicitées dans le délai légal d'un mois lui étant accordé par les textes, n'avait pas non plus respecté le formalisme imposé par l'arrêté susmentionné, le tableau communiqué par Booking.com étant incomplet.

Dans un important arrêt du 22 septembre 2020 1 , la Cour est ainsi venue reconnaître la conformité de la règlementation française et de son application par la Ville de Paris au droit de l'Union, estimant la mise en place d'un tel régime d'autorisation proportionnée car se justifiant par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles celles de protection des propriétaires et locataires, de lutte contre la pénurie de logements et de nécessité d'assurer une offre de logements à des prix abordables et destinés à la longue durée. La Cour a également reconnu la proportionnalité du mécanisme de changement d'usage institué, celui-ci étant matériellement circonscrit à une activité spécifique de location de biens immobiliers destinés à l'habitation.

Optant justement pour le régime le plus restrictif possible, la Ville de Paris a, par des résolutions municipales des 3, 4, 5 juillet 2017 (2017 DLH 128 ), mis en Suvre la procédure d'enregistrement subordonné à compensation, particulièrement lourde pour les bailleurs. Les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage ont elles été fixées dans un règlement municipal adopté par le Conseil de Paris les 17, 18 et 19 novembre 2014 .

En France, la location de meublés de tourisme fait l'objet d'une règlementation particulièrement stricte, découlant notamment du code du tourisme et du code de la construction et de l'habitation. Précisé par la jurisprudence européenne, cet ensemble de règles permet d'encadrer les pratiques des bailleurs et des intermédiaires locatifs, au titre desquels se retrouvent les plateformes numériques, conditionnant la mise en location desdits meublés au respect d'une série de formalités.

