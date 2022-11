ARTICLE

Dans ce contexte les arrêts rendus par la Cour d'appel de Versailles le 16 décembre 2021 et par la Cour d'appel de Montpellier le 26 mai 2021 illustrent l'appréciation du caractère dérisoire du plafond de responsabilité par les juges, notamment au regard des faits de l'espèce. Les faits de ces deux arrêts étaient similaires : les sociétés clientes contestaient chacune la validité de la clause limitative de responsabilité au profit de leur prestataire, prévoyant un plafond d'indemnisation égal au montant effectivement payé par le client dans le cadre du contrat. Pour autant, bien que la détermination du plafond soit identique, la Cour d'appel de Versailles a estimé que la clause n'était pas dérisoire et ne vidait pas l'engagement du prestataire de sa substance alors que, dans la seconde affaire, la Cour d'appel de Montpellier a retenu l'inverse et l'a déclaré non écrite. En effet, le prix payé par la société cliente au moment de leur litige était de 341.920 €, dans la première affaire et de 2.700 € dans la seconde. Cette dernière a ainsi pu être indemnisée de son préjudice par un montant supérieur à celui prévu par la clause de responsabilité.

Par exemple, qualifier la perte de donnée de préjudice indirect par nature et l'exclure par principe du régime de responsabilité pose quelques questions de cohérence et d'équilibre dès lors que la perte de données en cause peut résulter directement d'une faute commise par le prestataire (non-respect de son obligation de sécurité) et que la prestation informatique a précisément pour objet l'hébergement et la sécurisation des données.

