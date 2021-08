ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Dans ce contexte, le 27 juillet 2021, une « Charte d'engagements pour la réduction de l'impact environnemental du commerce en ligne » a été signée par certaines grandes entreprises du e-commerce, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) ainsi que la Ministre de la transition écologique et le secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Cette charte comprend un ensemble d'engagement relatifs à l'information des consommateurs sur l'impact environnemental de l'activité, la réduction des emballages et l'amélioration de la chaîne logistique.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Media, Telecoms, IT, Entertainment from France

Human Error, Working From Home And Data Protection Viberts "Human error is one of the main causes of data breaches" according to www.gdpr.eu, the European Union's web-guide to the GDPR.

In A Closely Watched Decision, The CJEU Rules That Cutting-Edge Hybrid Satellite And Terrestrial Systems Can Be Authorised Under EU Regulations Pursuant To An Overarching Requirement Not To Hold Back Technological Progress Volterra Fietta On 15 April 2021, the Court of Justice of the European Union ("CJEU") handed down its highly anticipated decision in Eutelsat SA v. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ("ARCEP")...

DCMS Sub-Committee On Online Harms And Disinformation Launches New Inquiry Into Government's Approach To Tackling Harmful Online Content Wiggin Another focus will be on where lessons can be learned from international efforts to regulate big tech, such as in France, Germany and Australia.

E-Spor Nedir? Neziroglu Law Firm E-spor sanal dünyanın getirdikleri ile birlikte hayatımıza giren ve bazıları tarafından da 21.yüzyılın satranç oyunu diye hitap edilen, arka planda ise çok büyük bir endüstrinin bulunduğu bir tür karşılaşmadır.

Dublin To Host The 2024 Europa League Final: ESG Considerations William Fry The Aviva Stadium was selected to host the 2024 Europa League Final. We examine how UEFA selects its host cities through a sustainability and social responsibility lens.