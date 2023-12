ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique et la Ministre chargée de la Transition énergétique ont annoncé en octobre dernier leur volonté d'inciter les investisseurs étrangers à miser sur les grands projets liés à la décarbonation de l'industrie afin de mener la transition énergétique. La construction de six nouveaux réacteurs nucléaires (EPR2) et la multiplication par cinq du photovoltaïque sont notamment prévues.

Bruno Lemaire, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique a annoncé lors de son discours de rentrée vouloir renforcer le contrôle des investissements étrangers en l'élargissant aux «activités d'extraction et de transformation des matières premières critiques», lesquelles sont identifiées par la Commission Européenne par deux critères: leur importance économique et le risque d'approvisionnement 3 .

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Government, Public Sector from France

Procurement Act 2023

Changing Landscape, Issue 1: The Context Of The Forthcoming New Public Procurement Regime Gowling WLG Welcome to the first bulletin in our Changing Landscape series where we look at the changes soon to be made to the public procurement regime...

Stopping A Money Laundering Scheme: How We Helped A UK CFO Protect Company Finances And Reputation Falcone International The Chief Financial Officer of a medium-sized manufacturing company based in the United Kingdom found himself unwittingly caught up in a money laundering scheme.

UK Government Consulting On National Security And Investment Regime Cooley LLP Just shy of two years since the UK National Security and Investment (NSI) Act entered into force, on 13 November 2023, the UK government published a Call for Evidence on the functioning, scope and performance of the regime.

The Autumn Statement 2023 - What Do The Chancellor's Announcements Mean For Pensions? Gowling WLG In today's Autumn Statement (22 November 2023) (the Autumn Statement), the Chancellor set out the next steps for key Mansion House pension reforms. These have been collected as the Autumn...

AML Update: JFSC Announces Its Focus On PEPs In January 2024 Walkers The Jersey Financial Services Commission ("JFSC") recently announced that its first area of focus for its 2024 thematic examination programme will be politically exposed persons ("PEPs") (the "Examination").