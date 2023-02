ARTICLE

Dans le contexte d'une conjoncture économique fragilisée, la question du contrôle des investissements étrangers reste éminemment sensible. En témoigne la question écrite posée par le sénateur de Loire-Atlantique, Yannick Vaugrenard, au ministre de l'Economie 9 publiée le 27 octobre 2022. Le sénateur y faisait part de son inquiétude quant au projet d'achat d'Exxelia, société industrielle française spécialiste des composants pour l'aviation militaire et l'industrie spatiale européenne, par le groupe américain d'électronique et de défense Heico et rappelait l'applicabilité de la procédure de contrôle des investissements étrangers. L'acquisition d'Exxelia par Heico aura finalement eu lieu début janvier 2023.

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances, de la Souveraineté Industrielle et Numérique, et Olivier Becht, ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger, ont annoncé dans un communiqué en date du 22 décembre 2022 8 que la mesure temporaire d'abaissement du seuil de détention des droits de vote dans les entreprises françaises cotées déclenchant le contrôle des investissements étrangers en France serait prorogée jusqu'au 31 décembre 2023.

Par principe, les relations financières entre la France et l'étranger sont libres 2 . De manière dérogatoire cependant, les articles L.151-3 s. et R.151-1 s. du Code monétaire et financier soumettent certains investissements réalisés en France, y compris par des entreprises de droit français ou des personnes de nationalité française, à autorisation administrative et assortissent le non-respect de la réglementation sur les investissements étrangers de lourdes sanctions.

