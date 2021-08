ARTICLE

Le gouvernement français a adopté un décret publié le 1 er janvier 2020 concernant le contrôle des investissements étrangers . Cette nouvelle réglementation est la conséquence logique de l'adoption de la loi PACTE et vise à clarifier la distinction entre les activités intervenant dans les secteurs listés, entendues au sens large et comprenant la recherche et développement, des strictes activités de recherche et développement sur des technologies critiques et des biens à double usage, qui sont couvertes uniquement lorsqu'elles sont destinées à être mises en Suvre dans l'un des secteurs listés. Par ailleurs, ce décret inclut dans le dispositif de contrôle certaines activités listées par le règlement européen 2019/452.

