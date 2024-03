ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

1. RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques)

Par l'effet du DMA, Google est désormais contraint de ne plus privilégier l'affichage prioritaire de ses propres services de réservation (Google Hotels, Google Activités etc.) et de donner de la visibilité aux solutions concurrentes.

A peine entré en vigueur, le DMA est déjà critiqué par certains acteurs et notamment ceux qui sont censés bénéficier des effets positifs de ce texte. C'est notamment le cas des acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. On vous explique pourquoi.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Media, Telecoms, IT, Entertainment from France

Tobique IGaming License – The Ideal Choice For Online Gambling Entrepreneurs Michael Chambers & Co. LLC Michael Chambers & Co LLC offers a plethora of legal services. Having in excess of 20 years' experience in the iGaming sphere, the firm prides itself on being seasoned professionals...

Fall In Customer Engagement May Put Leisure And Hospitality Reputations At Risk WTW Leisure and hospitality companies may not be doing enough to detect and prevent threats before they happen, according to WTW's latest Reputation Risk Readiness survey.

Deepfakes In Advertising – Who's Behind The Camera? Herbert Smith Freehills Marketing using influencers (including celebrities and social media personalities) isn't anything new, but it has seen rapid growth in recent years...

Gambling Comparative Guide GTG Gambling Comparative Guide for the jurisdiction of Malta, check out our comparative guides section to compare across multiple countries

Warning For Sponsor Licence Holders Richmond Chambers Immigration Barristers It has come to our attention that scammers are contacting Sponsor Licence holders in order to gain access to their Sponsor Management Systems ("SMS").