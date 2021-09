ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Le dernier type de contenu, dit « contenu affiché », est relié à la façon dont les informations sont éditées par le concepteur et comprises par l'utilisateur. Les critères d'évaluation de ce contenu concernent l'accessibilité et la compréhension de l'information par les utilisateurs. Ils incluent l'élaboration d'une description précise et consultable par tous de la destination d'usage principale de l'application ainsi que l'évaluation et la documentation des contre-indications, risques de mauvaise interprétation et des limitations d'usage.

Ce référentiel s'inscrit dans le cadre de à la feuille de route « accélérer le virage numérique en santé » dont la Délégation ministérielle au numérique en santé (« DNS ») assure la mise en Suvre et laquelle prévoit notamment la création de l'Espace numérique de santé, visant à donner accès aux citoyens à des services numériques de santé développés par des acteurs publics et privés, et du Bouquet de services numériques destinés aux professionnels de santé, ayant vocation à faciliter l'accès à l'ensemble des outils dont un professionnel de santé a besoin aux fins de son exercice quotidien. En effet, la HAS a élaboré ce référentiel en réponse à la saisine, en juillet 2020, de la DNS, lui demandant notamment d'établir un socle minimal de critères de qualité du contenu médical des applications de santé mobile. Ces critères contribueront au référencement des services numériques qui seront recensés dans l'Espace numérique de santé et pour le Bouquet de services numériques destinés aux professionnels de santé.

La santé mobile regroupe les pratiques médicales et de santé publique supportées par des appareils mobiles, tels que les téléphones portables, les systèmes de surveillance des patients ou d'autres appareils sans fil. Une multitude d'applications, aux fonctions et objectifs variés, relèvent du champ de la santé mobile. Le référentiel de la HAS couvre ces applications, qu'elles constituent, ou non, un dispositif médical.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences from France

Health And Social Care Levy Announced Berg Kaprow Lewis The Prime Minister has announced the Government's Plan for Health and Social Care. To fund investment in the NHS, there will be a new Health and Social Care Levy.

The Calorie Labelling (Out Of Home Sector) (England) Regulations 2021 Winckworth Sherwood Forecourt convenience stores should prepare for the new Calorie Labelling (Out of Home Sector) (England) Regulations 2021, the Government's latest weapon to address obesity, with statistics showing two-third of adults in the UK are overweight or obese

Clinical Trials Regulation To Take Effect From 31 January 2022 William Fry The European Commission has announced that the Clinical Trials Regulation (EU) No 536/2014 (Regulation) will take effect from 31 January 2022.

Recent Developments In The Healthcare Sector Esin Attorney Partnership The Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority (TİTCK) has published announcements on the testing, control and calibration of medical devices as well as the...

Registration Requirements Under The Medical Devices Regulation – Where Do We Stand? William Fry The Medical Devices Regulation (MDR) became fully applicable across the EU on 26 May 2021. It represents a much-anticipated strengthening of the existing regulatory framework for medical devices...