Le tourisme et les voyages d'affaires ont été fortement perturbés par la pandémie du COVID-19, entrainant alors une croissance exponentielle des demandes de seconde citoyenneté. Avec des millions de personnes déclarées d'origine hongroise en Amérique du Nord, la Hongrie est en train de devenir l'une des destinations d'Europe où la demande de seconde citoyenneté connaît la croissance la plus rapide.

"Le programme de citoyenneté hongroise par filiation est très apprécié en raison de sa simplicité et de son caractère abordable, ainsi que pour de nombreux autres avantages qui y sont associés", a déclaré M. Jean-François Harvey, associé fondateur d'Harvey Law Group, cabinet d'avocats international spécialisé dans l'immigration d'affaires et l'investissement.

La citoyenneté hongroise, vecteur de nombreux avantages

En devenant citoyen hongrois, vous bénéficierez non seulement d'un ensemble de droits civils et sociaux dans ce pays, mais aussi du droit de travailler et de séjourner partout dans les États membres de l'Union européenne ("UE"). "Grâce aux privilèges de l'espace Schengen, vous pouvez bénéficier d'une entière mobilité et être libre de séjourner et de travailler au sein de l'UE. Ce qui est encore plus appréciable, c'est qu'il est possible pour les citoyens hongrois de demander de l'aide à n'importe quelle ambassade de l'UE lorsqu'ils sont confrontés à des situations d'urgence comme celle du COVID-19", a souligné M. Harvey.

L'obtention de la citoyenneté hongroise par filiation

Les conditions à remplir pour obtenir la citoyenneté hongroise par filiation sont simples et rapides.

En principe, la loi sur la citoyenneté hongroise permet aux descendants de citoyens hongrois de présenter une demande, indépendamment de leur lieu de naissance ou de leur connaissance de l'histoire ou de la culture hongroise.

La règle générale est que chaque génération doit s'enregistrer en tant que citoyen hongrois avant que la génération suivante ne demande la citoyenneté hongroise. De plus, pour être éligible, le demandeur doit parler.

Il existe toutefois un certain nombre d'exceptions notables à cette règle générale. Par exemple, avant le 1er octobre 1957, les enfants nés d'une mère hongroise et d'un père non hongrois n'étaient pas citoyens hongrois à la naissance. Aussi, un enfant ne peut pas réclamer la nationalité hongroise de son ou de ses parents hongrois s'il est né avant le 1er octobre 1957 et si son ou ses parents hongrois ont quitté la Hongrie avant le 1er septembre 1929 et ont vécu sans interruption à l'étranger pendant une période supérieure à 10 ans. Les personnes nées hors mariage d'une mère hongroise avant le 1er octobre 1957 peuvent également rencontrer des difficultés à réclamer la nationalité hongroise si elles ont été reconnues ultérieurement par un père non hongrois.

"Comme les règles d'obtention et de perte de la citoyenneté hongroise peuvent varier au fil du temps, il est préférable de remplir un formulaire d'évaluation préliminaire avec l'un de nos avocats, afin qu'il puisse se référer aux lois pertinentes en matière de citoyenneté et déterminer votre éligibilité", ajoute M. Harvey.

Les étapes à suivre pour obtenir la citoyenneté hongroise

La procédure de demande de citoyenneté et de passeport hongrois par le biais de l'ascendance commence généralement par l'introduction d'une demande de vérification de la citoyenneté auprès du consulat hongrois le plus proche. Le demandeur devra prendre rendez-vous à l'avance et se rendre en personne au consulat pour soumettre la demande.

Si un avis positif est accordé, le demandeur peut alors procéder à la demande de citoyenneté hongroise par l'intermédiaire du consulat.

Bien que le délai de traitement de ce type de demande varie considérablement d'un cas à l'autre, la procédure d'obtention de la citoyenneté hongroise par filiation dure en moyenne 12 mois.

