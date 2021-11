ARTICLE

Depuis 2010, le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit en faveur d'un site de jeux d'argent non autorisé est puni d'une amende 100.000 euros . Il est possible pour le tribunal de moduler l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires. Il est enfin loisible au président de l'ANJ de requérir la cessation de l'activité par toute mesure possible.

Nombre de casinos illégaux en ligne sont accessibles à des joueurs français. Ces derniers revendiquent parfois l'obtention d'une licence d'opérateur de jeu sous une autre juridiction comme celle de Curaçao, internationalement connue pour sa facilité d'obtention et non reconnue en France. Les mises étant en cryptomonnaies , les activités en sont d'autant plus opaques et difficiles à tracer.

Un casino en ligne (aussi appelés casinos « virtuels ») est un espace de jeu accessible par internet. Il propose des conditions de jeux réputées plus favorables autant pour les joueurs et que pour les casinos notamment en raison de la réduction des coûts fixes et de la base de prospects potentiellement plus importante.

