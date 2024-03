ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle . Il accompagne les acteurs de l'innovation dans la conformité juridique de leurs projets numériques en santé. Pour en savoir plus sur les activités de notre département E-santé et nous contacter cliquez ici .

La directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 les définit comme des « denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences from France

Recent Advances In Gene Therapy Patents Venner Shipley Gene therapy is considered to be one of the most exciting and promising forms of medical treatments available today...

Four Years After The Paterson Inquiry – Key Facts Relating To Medical Negligence Protection WTW The 2020 Paterson Inquiry highlighted issues around the adequacy of medical negligence coverage for doctors in cases of malpractice. It also raised concerns about patients...

Virtual And Digital Health Digest: February Arnold & Porter Publication of a Roadmap for the Future Regulation of Medical Devices in the UK. On January 9, the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency...

Potential Changes To Fresh Food Packaging Regulations In The UK – What Can Supply Chains Do Now To Prepare? Shepherd and Wedderburn LLP Carly Duckett provides an overview of potential changes to fresh food packaging regulations, summarising what those regulations would mean for organisations in the food and drink sector and what steps...

İlaç Firmalarının Sahte Ve Kaçak İlaçlarla İmtihanı Gun + Partners Yabancı ilaç markaları kural olarak o şirketlerin kurulduğu ülkelerdeki firmalar adına kayıtlıdır ve marka koruma işlemleri o firmalar tarafından yönetilir.