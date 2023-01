ARTICLE

Alors que la formalité fusionnée s'applique en principe à tous les actes soumis à la double obligation de l'enregistrement et de la publicité foncière, les baux d'immeubles de plus de 12 ans à durée limitée en sont expressément exclus par l'article 647, I du CGI et sont par conséquent soumis à la fois à un droit d'enregistrement (droit fixe de 25€) et à la taxe de publicité foncière.

En revanche, et afin de préserver les ressources des chambres de commerce et d'industrie, le taux de la taxe additionnelle à la CVAE est doublé, et passe de 3,46% à 6,92%.

L'assiette de la contribution est égale à la différence positive entre (i) le résultat imposable du 1er exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et (ii) 120% du montant moyen des résultats imposables (i.e. des résultats effectivement imposés à l'IS avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures) au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, multiplié par le rapport entre 4 ans et la durée cumulée de ces exercices.

Le régime des jeunes entreprises innovantes est prévu aux articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A du CGI (en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés) et aux articles 1383 D (taxe foncière), 1466 D du CGI (cotisation foncière des entreprises) et 1586 nonies du CGI (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).

Les entreprises resteront néanmoins tenues de souscrire, en mai 2024, la déclaration de la valeur ajoutée et de l'effectif salarié (n° 1330-CVAE) relative à la CVAE due au titre de 2023 et procéder à la liquidation définitive de la CVAE due au titre de 2023 sur la déclaration de liquidation et de régularisation (n° 1329- DEF).

